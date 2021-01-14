Украинская блогерка назвала Россию любимой страной в центре Киева



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины которая уже 7 лет в борьбе с российским агрессором", - отметил Штефан.

В комментариях под прямой трансляцией у нее попросили рассказать о своей любимой стране.

Как варианты ей предлагали США, Украину и Россию. Девушка постоянно выбирала РФ.

По словам Штефана, блогер прочитала его пост и удалила свой аккаунт в ФБ. Также данное видео удалено из сети ТикТок.

"Зачем

ты

живешь

там

,

где

тебе

не нравится?

Котик

,

я

тебе

с

радостью

на билет

скинусь

,

чтобы

вас

здесь

меньше

рядом

шаталось", "Пусть едет в Рашку! Скинемся ей на билет!", "Девушка не страдай, переезжай к своей мечте", - писали украинцы в комментариях под постом офицера ВСУ.

В сети довольно негативно отреагировали на такой поступок девушки:

Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.





