Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал подробности гибели троих украинцев военных в "серой зоне" на Донбассе
Свой комментарий военачальник дал в интервью "Обозревателю".
Трагические новости облетели Украину еще в прошлом году. В конце июля оккупанты расстреляли Ярослава Журавля, а весной еще двоих морпехов.
По словам Хомчака, этого можно бы избежать
"Всего этого вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту", – заявил главнокомандующий.
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Также он подчеркнул, что солдаты не выполняли приказы командования и действовали самовольно.
"Им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю", – пояснил Хомчак.
Ранее мы сообщали, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области. Украинец проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.
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