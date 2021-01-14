Госэкоинспекция в рамках рыночного надзора за качеством топлива примет ограничительные меры, как запрет продажи или изъятия из обращения, в случае несоответствия горюче-смазочной продукции требованиям Технического регламента

Об этом пишет Знай.

"По результатам мероприятий будут приниматься постановления о применении административно-хозяйственных санкций и будут приниматься такие ограничительные меры в случае выявления отклонений от требований технических регламентов:

устранение неформального несоответствия;

временный или полный запрет предоставления продукции на рынке;

изъятие продукции из оборота, отзыв», - детализировал глава ДЭИ Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что избрание ограничительного мероприятия для субъекта хозяйствования будет осуществляться ввиду методики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 1407 (от 26.12.11). Инспекторы согласно этому документу будут оценивать уровень угрозы, который может представлять продукция для жизнедеятельности человека.

Председатель ГЭИ также отметил, что в этом году инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции (нефтепродукты, сжиженный газ и тому подобное) на соответствие требованиям безопасности.