Госэкоинспекция в рамках рыночного надзора за качеством топлива примет ограничительные меры, как запрет продажи или изъятия из обращения, в случае несоответствия горюче-смазочной продукции требованиям Технического регламента
Об этом пишет Знай.
"По результатам мероприятий будут приниматься постановления о применении административно-хозяйственных санкций и будут приниматься такие ограничительные меры в случае выявления отклонений от требований технических регламентов:
- устранение неформального несоответствия;
- временный или полный запрет предоставления продукции на рынке;
- изъятие продукции из оборота, отзыв», - детализировал глава ДЭИ Андрей Малеванный.
Чиновник подчеркнул, что избрание ограничительного мероприятия для субъекта хозяйствования будет осуществляться ввиду методики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 1407 (от 26.12.11). Инспекторы согласно этому документу будут оценивать уровень угрозы, который может представлять продукция для жизнедеятельности человека.
Председатель ГЭИ также отметил, что в этом году инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции (нефтепродукты, сжиженный газ и тому подобное) на соответствие требованиям безопасности.