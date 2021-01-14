Коронавирус может превратиться в обычный сезонный грипп
Своим прогнозом на протекание эпидемии поделилась заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского профессор Алла Мироненко в комментарии "Фактам".
По ее словам, заметное снижение количества зараженных пойдет на спад до апреля, а летом и вовсе утихнет.
"Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", - отметила профессор.
Также Мироненко подчеркнула, что симптомы "китайского" вируса будут идентичны обычному гриппу.
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"При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", - пояснила специалист.
Отметим, что в Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно.
Напонмим, что за все время пандемии в Украине подтвердили 1 138 764 случаев заболевания вирусом, из них 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели (по состоянию на 14 января)
Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.
Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.
Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.