Коронавирус может превратиться в обычный сезонный грипп



Своим прогнозом на протекание эпидемии поделилась заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского профессор Алла Мироненко в комментарии "Фактам".

По ее словам, заметное снижение количества зараженных пойдет на спад до апреля, а летом и вовсе утихнет.

"Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", - отметила профессор.

Также Мироненко подчеркнула, что симптомы "китайского" вируса будут идентичны обычному гриппу.

"При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", - пояснила специалист.



Отметим, что в Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно.

Напонмим, что за все время пандемии в Украине подтвердили 1 138 764 случаев заболевания вирусом, из них 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели (по состоянию на 14 января)



Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.





