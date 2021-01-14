В Запорожье провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Как передает Politeka.net, кадры прощания с защитников Украины показали на сайте Запорожской ОГА.

"Сегодня Запорожье прощается с храбрым воином, старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Олегом Андриенко", - говорится в сообщении.

Жизнь военнослужащего оборвалась 11 января, боец погиб от вражеской пули снайпера.

"У Олега Андриенко остался сын Тимур, которому нет еще и года, жена Марина, мама и родной брат Олега, который служит с ним в одном подразделении. Теперь Олег будет защищать нас на небесах ... Вечная память героям!", - говорится в сообщении.





Ранее мы сообщали, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области. Украинец проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.

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