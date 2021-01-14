Автомобиль на полной скорости влетел в дерево, нанизавшись на него и разорвавшись пополам

В частности, на выезде из города Берислав Херсонской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель на скорости влетел в дерево. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам.

Из пассажиров этого автомобиля не выжил никто, сообщает полиция Херсонской области.

В сообщении говорится, что полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan Maxima не избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего въехал в дерево.

В результате ДТП двое пассажиров-мужчин погибли на месте происшествия. Удалось выжить лишь одному водителю. Водителя с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, пьяный водитель влетел в островок безопасности в Харькове, жуткие фото.

Как сообщала Politeka, в Киеве пьяная женщина за рулем протаранила авто патрульных: первые детали и кадры с места ДТП.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.