Украинцы в сети оценили тарифы на ЖКХ в странах Балтии



После распада Советского Союза тарифы там выросли почти в 3 раза, передает "Хвиля".



Многие жители Литвы и Латвии для экономии перешли на альтернативные виды отопления домов.



На сегодняшний день люди со стран Балтии могут сами выбирать компанию, которая будет обеспечивать их газом, водой и светом.

Так, Литве за кубометр холодной воды нужно заплатить 77 центов, за свет - около 10 центов за киловатт-час, за газ - 61 цент, а отопление обойдется 84 цента за квадратный метр.

Украинцев удивили такие суммы, а многие отметили, что зарплата в станах Балтии сильно отличается от украинской.



Мы же платим не за газ, а за воздух с примесью газа чайник закипает час холод в квартире", "Что вы сравниваете, совсем другая жизнь", - писали украинцы в сети. Напомним, платежки за газ пересмотрят, к украинцам экстренно обратились Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку разорят украинцев, озвучены новые цены Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку ударят по карманам украинцев, кто и когда пострадает

"Не забывайте, что вся Европа живёт за покупной или транзитный газ, а у нас есть свой", "Прежде чем показывать цены на коммуналку стран Восточной Европы! Покажите их зарплаты, пенсии, дотации, а потом коммунальные. И тогда можно будет сравнить с нашими!", "Зачем сравнивать коммуналку европейскую с нами? Уровень жизни вообще разный нам жить как в Европе вообще не светит. И ещё если они платят за газ, воду, отопление то так оно есть