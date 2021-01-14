Украинцы в сети оценили тарифы на ЖКХ в странах Балтии
После распада Советского Союза тарифы там выросли почти в 3 раза, передает "Хвиля".
Многие жители Литвы и Латвии для экономии перешли на альтернативные виды отопления домов.
На сегодняшний день люди со стран Балтии могут сами выбирать компанию, которая будет обеспечивать их газом, водой и светом.
Так, Литве за кубометр холодной воды нужно заплатить 77 центов, за свет - около 10 центов за киловатт-час, за газ - 61 цент, а отопление обойдется 84 цента за квадратный метр.
Украинцев удивили такие суммы, а многие отметили, что зарплата в станах Балтии сильно отличается от украинской.
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