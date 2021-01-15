Украинский учитель пошел воевать на фронт
Как передает Politeka.net, о бойце рассказали в пресс-службе ООС в Facebook.
Владимир до войны планировал быть учителем, заниматься образованием и воспитанием маленьких украинцев. До 2014-го он выучился на учителя младших классов, но поработать с детьми почти не успел.
Он понял, что сейчас больше нужен на фронте и решил кардинально сменить профессию и стать пехотным командиром.
Узнав, что у Владимира есть педагогическое образование, побратимы сразу же нарекли его "Сенсеем".
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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