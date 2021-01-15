Украинский учитель пошел воевать на фронт

Как передает Politeka.net, о бойце рассказали в пресс-службе ООС в Facebook.

Владимир до войны планировал быть учителем, заниматься образованием и воспитанием маленьких украинцев. До 2014-го он выучился на учителя младших классов, но поработать с детьми почти не успел.

Он понял, что сейчас больше нужен на фронте и решил кардинально сменить профессию и стать пехотным командиром.

"Сложно было оставаться в школе, спокойно учительствовать в таких условиях. Еще и мама тяжело восприняла мое решение, говорила, что работа в школе не менее важна, чем война. Но мое решение было сознательным и ясным. И повлиять на него никто бы не смог...", - вспоминает Владимир.

Он сразу же пошел в бой, как только в 2020 году окончил Львовскую академию Сухопутных войск.

Узнав, что у Владимира есть педагогическое образование, побратимы сразу же нарекли его "Сенсеем".

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Сейчас его подразделение держит оборону на Донецком направлении. Несмотря на перемирие работы у ребят хватает.
"Со своим выбором я не прогадал. Повезло, как с коллективом, так и с управленческим звеном. Все готовы подсказать, помочь. И хоть на хобби, игру на гитаре и чтение Ремарка, времени практически не остается – именно здесь и сейчас я чувствую себя на сто процентов на своем месте!", - рассказал боец с позывным "Сенсей".

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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