Самые высокие зарплаты в Украине получают представители сферы IT

Труд украинцев может оплачиваться внушительными суммами, которые превышают 60 тысяч гривен, а самые высокие должностные оклады у граждан, работающих в сфере IT. Об этом говорят статистические данные кадрового портала work.ua.

Согласно поданной информации, самую достойную среднюю заработную плату получают программисты, разрабатывающие Java, которые могут заработать в месяц в среднем 63 тысячи гривен. Вторую позицию в топе самых высокооплачиваемых вакансий в Украине занимают C++ программисты: их месячные оклады варьируются в пределах 60,5 тысячи гривен.

Такие большие суммы зарплат обусловлены высокой конкуренцией работодателей в нашей стране с предложениями зарубежных компаний, которые готовы достойно оплачивать труд украинских специалистов.

Стоит отметить, что в топ-7 самых высокооплачиваемых профессий в Украине также вошли .Net-программисты и Тим лиды со средним месячным окладом в 55 тысяч гривен, за ними следуют Angular-разработчики, работа которых оценивается в 51 тысячу гривен, Python-программисты с зарплатой 50 тысяч гривен, а завершают рейтинг Magento-программисты, зарплата которых находится на уровне 47,5 тысячи гривен.

В то же время на фоне таких высоких зарплат для работников сферы IT средняя сумма окладов в других вакансиях находится на уровне 13 тысяч гривен. Поэтому украинцы, заинтересованные в трудоустройстве, могут встретиться с дополнительными "бонусами": это удобное расположение офиса, дополнительное обучение, за которое не нужно платить, карьерный рост с повышением зарплаты, а также различные мероприятия внутри компаний.

Напомним, что согласно данным Госстата в прошлом году уровень средней заработной платы в Украине в ноябре вырос на 12,2%, если сравнивать с ноябрем 2019 года, при этом средняя месячная зарплата штатных работников в этот период находилась на уровне 11 987 гривен.

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