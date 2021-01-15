Украинская учительница рассказала, как поборола "китайский" вирус



Историю Винницкого педагога рассказали на "33 канале".



Нина Лашина заболела еще в октябре прошлого года.

"Таких тяжелых пациентов было только четверо в Винницкой области, двое уже умерли. Меня с того света вытащили медики Винницкой городской больницы №1, а вернули к жизни специалисты «чернобыльского диспансера", - поделилась 61-летняя женщина.

Всего в больнице она провела 46 дней, 23 из которых женщина была в коме.

"Когда открыла глаза, увидела над собой врача, который контролировал работу аппаратов. Он мне улыбнулся, и я почувствовала себя живой. Потом меня перевели в другую реанимационную палату, где были немного легче больные. Но я и дальше не обходилась без кислорода", - рассказала женщина.

За время болезни она потеряла 30 килограммов и не могла даже встать на ноги. После длительной реабилитации ей все-таки удалось вернуться к нормальной жизни, но произошедшее она запомнить на всю жизнь.

Педагог поблагодарила медиков за проделанную работу, и посоветовала украинцам придерживаться карантинных правил.



Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.