После жуткого ДТП в Польше погиб 18-летний украинец
Об этом сообщает "33 канал".

Всего в машине было четыре украинца: больше всего пострадал Саша - он потерял сознание, но был жив. Спустя некоторое время он умер уже в больнице.

Александр Ивашко родом с Хмельниччины. Его мама Мария в отчаянии, потому что вынуждена хоронить своего единственного ребенка.

Хоть ДТП произошло еще неделю назад, но тело парня еще удалось доставить в Украину из-за трудностей вызванных локдауном.


Для нее сын был ее надеждой, потому что сама безработная и больная.

"Как только стал совершеннолетним, сразу уехал на заработки. Нужно было помогать маме — она одинока. Мечтал начать собственное дело на Украине. Он, как никто, был патриотом! В Польше работал металообробником. Всегда был спокойным и толерантным по отношению к другим", - рассказал товарищ парня.

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