После жуткого ДТП в Польше погиб 18-летний украинец

Александр Ивашко родом с Хмельниччины. Его мама Мария в отчаянии, потому что вынуждена хоронить своего единственного ребенка.

Хоть ДТП произошло еще неделю назад, но тело парня еще удалось доставить в Украину из-за трудностей вызванных локдауном.



Для нее сын был ее надеждой, потому что сама безработная и больная.

"Как только стал совершеннолетним, сразу уехал на заработки. Нужно было помогать маме — она одинока. Мечтал начать собственное дело на Украине. Он, как никто, был патриотом! В Польше работал металообробником. Всегда был спокойным и толерантным по отношению к другим", - рассказал товарищ парня.



Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура