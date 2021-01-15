Всего в машине было четыре украинца: больше всего пострадал Саша - он потерял сознание, но был жив. Спустя некоторое время он умер уже в больнице.
Александр Ивашко родом с Хмельниччины. Его мама Мария в отчаянии, потому что вынуждена хоронить своего единственного ребенка.
Хоть ДТП произошло еще неделю назад, но тело парня еще удалось доставить в Украину из-за трудностей вызванных локдауном.
Для нее сын был ее надеждой, потому что сама безработная и больная.
"Как только стал совершеннолетним, сразу уехал на заработки. Нужно было помогать маме — она одинока. Мечтал начать собственное дело на Украине. Он, как никто, был патриотом! В Польше работал металообробником. Всегда был спокойным и толерантным по отношению к другим", - рассказал товарищ парня.
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