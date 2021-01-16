В течение недели с 7 по 14 января 2021 года Госэкоинспекция предъявила нарушителям природоохранного законодательства претензии о возмещении более 43 миллионов гривен убытков

Об этом пишет Знай

"В период с 7 по 14 января 2021 года территориальные органы ДЭИ осуществили 162 проверки на 78 объектах, составив 230 протоколов об административных нарушениях. За несоблюдение требований законодательства лица получили в целом 62 тысячи гривен штрафов", - проинформировал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он добавил, что наиболее резонансным нарушением за неделю оказалась вырубка деревьев на лесохозяйственном предприятии в Винницкой области.

"На территории ГП «Дашевское опытное лесоохотничье хозяйство» была осуществлена незаконная вырубка более 2 тысяч деревьев. Убытки вследствие этого нарушения составили 30,5 миллионов гривен, и претензии по их уплате уже направлены предприятию. Материалы дела направлены в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства», - отметил Андрей Малеваный.