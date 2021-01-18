Раньше на месте водоема было полноценное полное озеро, но сейчас от него осталась пустота
Так, между Феодосией и Керчью раньше было большое Генеральское озеро с пресной водой. Сейчас на его месте нет и следов от воды, а на дне растут деревья.
Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте InstadronCrimea. Там также опубликовали плачевные фотографии высохшего озера.
Озеро было естественным, а не искусственным. В окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. Еще в 2014 – 2015 годах пользователи интернета хвастались тем, что в 2 минутах от них находится большое пресное озеро.
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"Сейчас в объявлениях это уже не пишут... Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней по Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму", - отметили в сообщениях.
Пользователи сети оставили свои комментарии под снимками, отметив, что такая ситуация сейчас по всему Крыму:
"Беда какая то... В Украине тоже пересыхают водоемы... Катастрофа...", "Прошлым летом, была в Приморском, решила проехаться на мое любимое место. До нужного места я даже не доехала, т.к. там просто степь... Это было ужасное разочарование", "Везде пересыхает, в этом году засуха сильная по всему югу".
Напомним, бедствие настигло важное водохранилище в Крыму, воды не осталось.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.