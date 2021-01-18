Раньше на месте водоема было полноценное полное озеро, но сейчас от него осталась пустота

Так, между Феодосией и Керчью раньше было большое Генеральское озеро с пресной водой. Сейчас на его месте нет и следов от воды, а на дне растут деревья.

Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте InstadronCrimea. Там также опубликовали плачевные фотографии высохшего озера.

Озеро было естественным, а не искусственным. В окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. Еще в 2014 – 2015 годах пользователи интернета хвастались тем, что в 2 минутах от них находится большое пресное озеро.

"Сейчас в объявлениях это уже не пишут... Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней по Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму", - отметили в сообщениях.

Пользователи сети оставили свои комментарии под снимками, отметив, что такая ситуация сейчас по всему Крыму:

"Беда какая то... В Украине тоже пересыхают водоемы... Катастрофа...", "Прошлым летом, была в Приморском, решила проехаться на мое любимое место. До нужного места я даже не доехала, т.к. там просто степь... Это было ужасное разочарование", "Везде пересыхает, в этом году засуха сильная по всему югу".

Напомним, бедствие настигло важное водохранилище в Крыму, воды не осталось.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.