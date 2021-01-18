Кричащий и скандальный инцидент произошел в Ровно троллейбусе №9

Кондуктор троллейбуса №9 выставила на улицу 13-летнюю девочку из-за того, что она хотела заплатить за проезд надорванной купюрой. Оплатить проезд через телефон девочка не смогла, так как он разрядился.



Инцидент произошел примерно в 16:30, когда в Ровно температура воздуха составляла около 20 градусов мороза. Об этом сообщает издание "Ровно онлайн".

Как рассказала мама ребенка, пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке, поэтому ей пришлось идти пешком в 20-градусный мороз несколько остановок.

Родители девочки решили подъехать на конечную троллейбуса, чтобы спросить кондуктора, почему она ведет себя таким образом. Кроме того, они хотели узнать ее имя, чтобы знать на кого писать заявление в полицию.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда мужчина вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - описала ситуацию мама девочки.

Родители девочки намерены написать заявление в полицию, чтобы по данному факту провели проверку и дали ему правовую квалификацию.



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