28-летняя Анна Бутим подверглась нападению мужа, гражданина Турции

Инцидент произошел в предместье Стамбула – Бакыркее. Пострадавшую Анну Бутым срочно госпитализировали, пишет турецкое издание Hürriyet.

Мужчина на глазах многих людей схватил украинку за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу. Женщина как раз находилась в стадии развода с гражданином Турции.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод, а он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел это в Instagram", — рассказала Бутим.

Злоумышленник выяснил, какой именно торговый центр изображен на снимке в Instagram, и ждал там свою жену два дня. А дождавшись, подбежал к женщине сзади, схватил за волосы и порезал ей лицо. Анна Бутим в результате нападения получила глубокие раны на лице.

По информации издания, сейчас украинка находится в больнице, а ее мужа задержала полиция. Тот признался в совершении преступления и не стал отрицать своей причастности к нему.

Выяснилось, что ранее мужчина уже покушался на самоубийство и угрожал своей жене расправой. По словам правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.

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