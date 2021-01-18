28-летняя Анна Бутим подверглась нападению мужа, гражданина Турции
Инцидент произошел в предместье Стамбула – Бакыркее. Пострадавшую Анну Бутым срочно госпитализировали, пишет турецкое издание Hürriyet.
Мужчина на глазах многих людей схватил украинку за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу. Женщина как раз находилась в стадии развода с гражданином Турции.
"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод, а он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел это в Instagram", — рассказала Бутим.
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Злоумышленник выяснил, какой именно торговый центр изображен на снимке в Instagram, и ждал там свою жену два дня. А дождавшись, подбежал к женщине сзади, схватил за волосы и порезал ей лицо. Анна Бутим в результате нападения получила глубокие раны на лице.
По информации издания, сейчас украинка находится в больнице, а ее мужа задержала полиция. Тот признался в совершении преступления и не стал отрицать своей причастности к нему.
Выяснилось, что ранее мужчина уже покушался на самоубийство и угрожал своей жене расправой. По словам правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.
Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.
Ранее Politeka писала, что трагедия произошла с украинкой, которая пропала в Италии, что известно.
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