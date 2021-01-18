В оккупированной Макеевке нашли тело 13-летней девочки, которая пропала 2 дня назад
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Макеевской городской администрации, передает dialog.ua.
Тело Дарьи Кругликовой обнаружили в отстойнике в районе шахты имени Ленина.
В минувший четверг Дарья вышла гулять с собакой, однако питомец вернулся домой без девочки.
В городе объявили поиски пропавшего ребенка, но, к сожалению, найти ее живой не удалось.
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Пользователи сети отмечают, что, по всей вероятности, девочка упала в отстойник и утонула в нем, однако, есть подозрения, что девочку могли утопить.
Окончательные выводы будут сделаны после проведения судмедэкспертизы.
Ранее мы писали, что в Одессе погибла семья из трех человек
16 января вечером в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, всё ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома.
Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван слесарь, так как двери никто не открывал.
Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где.
Как писала Politeka, в Одессе начался жесткий локдаун, кадры: "теперь голову не помоешь".
Также Politeka писала, одесситов растревожил суровый локдаун: "Скорее бы сделали прививку всем депутатам".