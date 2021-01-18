В оккупированной Макеевке нашли тело 13-летней девочки, которая пропала 2 дня назад

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Макеевской городской администрации, передает dialog.ua.

Тело Дарьи Кругликовой обнаружили в отстойнике в районе шахты имени Ленина.



В минувший четверг Дарья вышла гулять с собакой, однако питомец вернулся домой без девочки.

В городе объявили поиски пропавшего ребенка, но, к сожалению, найти ее живой не удалось.

Пользователи сети отмечают, что, по всей вероятности, девочка упала в отстойник и утонула в нем, однако, есть подозрения, что девочку могли утопить.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения судмедэкспертизы.

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16 января вечером в службу 102 обратились обеспокоенные соседи, они попросили правоохранителей проверить, всё ли в порядке, никто из членов семьи давно не выходил из дома.

Прибыв на место, сотрудниками следственно-оперативной группы был вызван слесарь, так как двери никто не открывал.

Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где.

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