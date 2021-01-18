Люди пожаловались на полную антисанитарию в инфекционном отделении больницы №1 в Севастополе

Ужасающие фотографии с медучреждения опубликовала в сети местная жительница, ее пост процитировало росСМИ "Примечания". Пациенты, судя по снимкам, вынуждены лежать в грязных палатах, где поселились тараканы.

Женщина рассказала, что в больнице нет питьевой воды, везде разбросан мусор, который никто за день так и не убирает. Также она возмутилась, что в медучреждении просто невозможно заботиться о личной гигиене – там из крана течет ледяная вода, а душа вообще нет.

"Когда мне звонили домой из ковидного штаба, на мои жалобы всегда предлагали пить щелочную воду, до трех литров в сутки. И где же эта пресловутая щелочная вода в ковидном отделении горбольницы? И это все безобразие на фоне пандемии в городе федерального значения Севастополь", – возмутилась женщина.

Также ранее сообщалось, что днепрянка Ольга Васильева опубликовала снимки, на которых видны условия для детей, которые лечатся в городской детской больнице №6 в Днепре. Она уточнила, что ей пришлось обратиться в медучреждение из-за болезни сына.

"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и розложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записянные, закаканные, забитые. Всё с момента постройки не менялось. И тут лечат наших деток", – написала она.

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