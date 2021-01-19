Дети не раз на нее жаловались

Дистанционное обучение в школе из-за локдауна стало настоящим испытанием

За это время в Украине появились поводы для скандалов. Так, в Тростянецком филиале Щербановского лицея в Полтавской области разразился скандал.

Во время онлайн-урока преподаватель математики Наталия Хмелик начала кричать на детей за то, что одна из учениц написала в общем чате, что учитель опаздывает, пишет Обозреватель.

Мама школьника Ксения Мащенко рассказала, что когда педагог появилась, то устроила взбучку девочке, которая сообщила о ее опоздании.

"Учительница опоздала на конференцию, и девочка Даша написала об этом в общем чате: "учительницы нет". И когда педагог появилась, то начала не со слов "Здравствуйте, тема урока такая-то", а с крика на Дашу. Заметив, что я снимаю на телефон все, что происходит, она накинулась на моего сына", – описала ситуацию женщина. Она добавила, что преподаватель сама виновата, но обвинила во всем невинного ребенка.

Позже женщина выложила видео в соцсети. По ее словам, жалобы на этого преподавателя от сына поступали давно. Она обращалась к администрации школы, показывала им записи, но меры не был приняты.

Только после того как запись попала в сеть, учительницу отстранили от ведения уроков в этом классе. После того, как учительницу отстранили от ведения уроков в этом классе, математику детям начал преподавать учитель физики и информатики.

Сейчас больше всего мама мальчика опасается, что после того, как дети пойдут в школу на учебу, эта учительница вновь вернется в класс ее сына. И дети снова почувствуют на себе ее несносный характер.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.