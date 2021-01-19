Украинцы рассказали о проблемах дистанционного обучения в стране



Больше всего родители жалуются на уроки физкультуры, передает "Обозреватель".



"Дети нам всю квартиру разносят. Им нужно прыгать, бегать, делать какие-то упражнения на полу или на диване. После такого урока комнату нужно приводить в порядок", – поделилась мама школьника из Днепра Татьяна Денисенко.

Многие родители и учителя ждут не дождутся, когда же в стране все-таки разрешат открыть школы, чтобы продолжить обучение детей.

Ранее в министерстве образования Украины отметили, что школьники 9 и 11 классов смогут вернуться к очному обучению с 25 января только в тех регионах, где ситуация с эпидемией будет контролируемой. В противном случае будет смешанная форма обучения.

Кроме того решается вопрос о смешанной форме обучения для учеников и других классов. Ученики 1-4 классов вернуться в школы с 25 января.



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