Украинская учительница рассказала, как проходят ее уроки на дистанционной форме обучения

Впечатления педагога одной из столичных школ передает "Обозреватель".

По ее словам, одной из основных проблем является некачественная интренет-связь.



"Уже много раз просили родителей подключиться к нормальному оператору. Во время урока дети исчезают из Zoom, потом переподключаются. В результате – отстают", - поделилась учительница.

Более того, возникают и организационные проблемы.

"Организация рабочего места ребенка – это отдельная боль. Пока идет урок, за спиной ученика то мама в ночной рубашке промелькнет, то папа в трусах. То кто-то из детей начнет демонстрировать всему классу своего кота, попугая, хомяка", – рассказала Оксана.



Напомним, в Украине с 8 по 24 января действуют усиленные карантинные ограничения, введенные для предотвращения распространения вируса. На время локдауна учебным заведениям рекомендовали продлить каникулы, длившиеся с 25 декабря по 10 января, или проводить уроки дистанционно.



Также известно, что по окончании локдауна не все украинские ученики смогут вернуться на очное обучение. Как уточнили в Министерстве образования и науки Украины, дистанционку могут отменить только в тех регионах, где ситуация с эпидемией будет контролируемой.

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