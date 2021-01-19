Некоторые пациенты после вакцинации могут почувствовать себя нехорошо, но это не связано с действием препарата

Израильский врач Борис Бриль в комментарии для телеканала "Украина 24" опроверг популярный миф и пояснил, что нет доказательств того, что вакцина может вызвать у пациентов паралич лица.

Также он отметил, что сам сделал прививку и чувствует себя нормально.

"Я бы не делал такие громкие заявления. У людей возникли осложнения после того, как они привились. Вопрос в том, если бы они не привились, было бы это или нет? То же самое - умерло 23 пожилых человека после вакцинации. Но после - это не означает, что от вакцинации", - объяснил специалист.

Он добавил, что связь между параличом и вакцинацией не установлена и причиной негативных последствий может быть что угодно.

"Связь пока не установлена. Посмотрим исследования, возможно это добавит, но пока не установлено. Нужно сначала посмотреть. Например, эти же люди кушали в эти дни огурцы – может, это связано с огурцами?" – отметил Борис Бриль.

Напомним, что в Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз поставили 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.