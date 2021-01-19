Мир оказался на пороге "катастрофического морального падения"

Причина этого – неравномерное распределение вакцин против COVID-19 между странами. Кроме того, несправедливо в первую очередь вакцинировать молодых людей из более богатых стран, давая им преимущество перед уязвимыми людьми в более бедных странах.

С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ВВС.

Его также возмутил тот факт, что 49 развитых стран получили более 39 миллионов доз вакцины, тогда как одна бедная – лишь 25 доз.

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами для существования самых бедных в мире стран", – сказал глава ВОЗ.

По его словам, подход "я прежде всего" обречен на фиаско, ведь он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов. Такие действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания.

Напомним, что в Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз поставили 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

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