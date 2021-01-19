Коронавирус в Украине распространяется и в больницы госпитализируют тех, кто находится в тяжелом состоянии

Для тех, у кого вирус уже подтвержден и у тех, у кого только его подозревают, медицинские услуги могут быть бесплатными. Кроме того, есть перечень медицинских услуг, которые всем пациентам предоставляют бесплатно.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Так, украинцы могут пройти тестирование на коронавирус у своего семейного врача, а также получить консультации в случае легкого течения болезни.

Также специалисты скорой помощи оценивают состояние пациента и решают – нужно ли больного госпитализировать или оказать помощь по месту вызова. В обоих случаях – бесплатно.

Также есть бесплатный пакет медицинского обслуживания, в который входит: тест на COVID-19, лабораторное и инструментальное обследование, медицинская помощь в соответствии со стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости.

Напомним, что в Украине на утро 19 января количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1 167 655. Только за сутки такой диагноз поставили 3939 гражданам, из которых 801 был госпитализирован.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.