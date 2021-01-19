Маленькая харьковчанка разбила голову во время катания на санках
Как передает Politeka.net, о текущем состоянии девочки рассказал ее отец в Facebook.
Напомним, 8-летняя Анастасия Руденко вышла гулять с сестрой, неудачно покаталась на санках - зацепилась за трос, врезалась в дерево и разбила голову.
Отец Насти поблагодарил неравнодушных граждан за помощь и рассказал, что ждет его дочь дальше.
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"Ей сделали все необходимые обследования и озвучили перспективы лечения. Будут собирать череп по кусочкам. Ещё не ясно на сколько поврежден мозг. Пока сойдёт отечность, операцию решили не делать. Ребенок в тяжёлом, но стабильном состоянии. Без сознания. Дышит сама", - сообщил отец ребенка.
Напомним, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
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