Маленькая харьковчанка разбила голову во время катания на санках

Как передает Politeka.net, о текущем состоянии девочки рассказал ее отец в Facebook.

Напомним, 8-летняя Анастасия Руденко вышла гулять с сестрой, неудачно покаталась на санках - зацепилась за трос, врезалась в дерево и разбила голову.

Отец Насти поблагодарил неравнодушных граждан за помощь и рассказал, что ждет его дочь дальше.

"Ей сделали все необходимые обследования и озвучили перспективы лечения. Будут собирать череп по кусочкам. Ещё не ясно на сколько поврежден мозг. Пока сойдёт отечность, операцию решили не делать. Ребенок в тяжёлом, но стабильном состоянии. Без сознания. Дышит сама", - сообщил отец ребенка.

Напомним, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.

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