Одноразовую маску нельзя носить несколько дней, ведь это весьма опасно

Маска состоит из нескольких слоев микроволокна, состоящего, как правило, из полипропилена, изготавливаемого из неочищенной нефти.

Со временем эти волокна распадаются. И хотя они не попадают в нижние дыхательные пути, но могут раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути. Об этом предупредил ученый Роберт Ландзидель, пишет Frankfurter Rundschau.

Ученые из Университетской клиники Майнца изучили симптомы аллергического насморка, который был вызван ношением масок, у 46 мужчин и женщин. В растворе, которым был промыт их нос, были обнаружены волокна полипропилена, длина некоторых из них достигала нескольких миллиметров.

Проглатывание таких волокон также представляет собой небольшой риск. Однако необходимо обращать внимание на то, что маски должны быть хорошего качества. Проблему представляют собой маски, не имеющие маркировки CE.

Исследователи из Майнца предполагают, что от определенных масок может отделяться больше волокон полипропилена. Они могут скапливаться на слизистой оболочке носа и потенциально во всех дыхательных путях.

Ученые отметили, что отделившиеся от масок волокна не представляют опасности для здоровья, либо она относительно мала. При этом эксперты призвали обращать внимание на качество маски.

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