Украинские врачи спасли пенсионерку с 37% сатурацией

Как передает Politeka.net, о случае в больнице Новых Санжара Полтавской области рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Всё началось с того, что бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу 67-летнюю женщину.

"Она находилась в тяжелейшем состоянии. Обследование на цифровом рентген-аппарате показало, что у неё развилась двусторонняя пневмония, которая поразила значительную площадь легких", - говорится в сообщении.

У женщины подтвердился "китайский" вирус, но, как выяснилось, дела обстояли намного хуже.

"Вскоре даже на аппарате искусственной вентиляции легких сатурация у Нины Дунды опустилась до... 37 процентов. Течение болезни осложняло то, что женщина страдает гипертонией, ишемией и избыточным весом. Несколько недель врачи отчаянно боролись за её жизнь. И слава Богу, у них всё получилось", - сообщил блогер.

скорая врач коронавирус

Женщина уже пошла на поправку, сейчас её жизни уже ничего не угрожает.
"И вся эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что наши врачи настоящие герои, которые безусловно заслуживают нашего искреннего уважения и глубокого почтения. И я в тысячный раз, хочу сказать спасибо вам, наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Популярные статьи сейчас

Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"

Гордый Олег Винник показал Пономареву, на что способна его красотка-жена: "Аж мурашки по коже..."

71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."

Сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения..."

Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
Показать еще

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.