Всё началось с того, что бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу 67-летнюю женщину.





"Она находилась в тяжелейшем состоянии. Обследование на цифровом рентген-аппарате показало, что у неё развилась двусторонняя пневмония, которая поразила значительную площадь легких", - говорится в сообщении.



У женщины подтвердился "китайский" вирус, но, как выяснилось, дела обстояли намного хуже.

"Вскоре даже на аппарате искусственной вентиляции легких сатурация у Нины Дунды опустилась до... 37 процентов. Течение болезни осложняло то, что женщина страдает гипертонией, ишемией и избыточным весом. Несколько недель врачи отчаянно боролись за её жизнь. И слава Богу, у них всё получилось", - сообщил блогер.

Женщина уже пошла на поправку, сейчас её жизни уже ничего не угрожает.

"И вся эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что наши врачи настоящие герои, которые безусловно заслуживают нашего искреннего уважения и глубокого почтения. И я в тысячный раз, хочу сказать спасибо вам, наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.