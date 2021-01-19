Украинские врачи спасли пенсионерку с 37% сатурацией
Как передает Politeka.net, о случае в больнице Новых Санжара Полтавской области рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Всё началось с того, что бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу 67-летнюю женщину.
"Она находилась в тяжелейшем состоянии. Обследование на цифровом рентген-аппарате показало, что у неё развилась двусторонняя пневмония, которая поразила значительную площадь легких", - говорится в сообщении.
У женщины подтвердился "китайский" вирус, но, как выяснилось, дела обстояли намного хуже.
"Вскоре даже на аппарате искусственной вентиляции легких сатурация у Нины Дунды опустилась до... 37 процентов. Течение болезни осложняло то, что женщина страдает гипертонией, ишемией и избыточным весом. Несколько недель врачи отчаянно боролись за её жизнь. И слава Богу, у них всё получилось", - сообщил блогер.
Женщина уже пошла на поправку, сейчас её жизни уже ничего не угрожает.
"И вся эта ситуация в очередной раз доказывает нам, что наши врачи настоящие герои, которые безусловно заслуживают нашего искреннего уважения и глубокого почтения. И я в тысячный раз, хочу сказать спасибо вам, наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
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Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.