Во Львове человек пенсионного возраста умер возле церкви



Об этом сообщает "Варта".



Тело пенсионера обнаружили во вторник, 19 января, на улице улица Замарстыновская, 134А, во дворе церкви св. Иосафата. Мужчина сидел на лавочке и скончался.

В ряде СМИ сообщили, что пенсионер не дождался своей порции еды и замерз насмерть.

В полиции эту информацию опровергли.

По сведениям правоохранителей, человек скончался на территории церкви во время разлива освященной воды.

Подробнее обстоятельства смерти устанавливаются полицией.

Ранее мы сообщали, что страшная авария произошла еще летом во Львовской области.

В состоянии алкогольно опьянения он сел за руль автомобиля вместе с пассажирами, превысил скорость и потерял контроль. Таким образом машина священника перевернулась, из-за чего погиб один пассажир, а еще двое получили тяжелые травмы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.