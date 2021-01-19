Климатологи дали прогноз для Украины на 2021 год и рассказали о погодных аномалиях

2020 год стал самым теплым за всю историю наблюдений и с наибольшим количеством шторма. Связано это с тем, что земля "нагревается", и каждый дополнительный градус - разрушителен, пишет ТСН.

Климатологи уточнили, что 2021 год также не будет простым с точки зрения погодных аномалий.

Разрушительные ураганы, наводнения, засухи, пожары - вот к чему придется привыкать. И страны, которые исчерпали запасы воды на своих территориях, начинают "охотится" за ледниками.

Украина, соответственно, причастна к этому процессу. Ведь климатические зоны в стране подвинулись на 200 километров вверх - к Северу. По сути Киев переехал в Николаев, Николаев - в Крым, а Крым - залез в "субтропики".

Настоящей катастрофы не избежать, ведь когда-то плодородные земли украинского Юга превращаются в пустыню.

И к концу 2021-го года все то, что метеорологи называли природными рекордами, станет нормой. Ведь мир переходит на новые климатические измерения.

"Произошла тенденция за последние 20 лет, что у нас сократились сезоны. Снег лежит, лежит, а потом неделя-другая и уже все - жарко", - говорит синоптик Владислав Билык.

Напомним, Киев под угрозой, климат в области кардинально изменится: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, глобальное потепление кардинально изменит климат в Украине: новый удар уже в ближайшие недели.

Также Politeka писала, что резкая смена погоды добьет украинцев, климатолог предупредила об опасности.