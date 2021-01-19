Сокращение нормативов выбросов, запланированное на 2021 год, может привести к значительным экономическим потерям предприятий горно-металлургического комплекса.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, сообщает РБК-Украина.

Так, по прогнозам ЕВА, госбюджет может потерять 70 миллиардов гривен поступлений, а страна - 600 тысяч рабочих мест. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Как известно, с целью регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Украине был разработан ряд технологических нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Эти нормативы для коксовых печей и агломашин 1 января 2021 года было обновлено. И, в зависимости от вещества, типа установки и процесса, они предусматривают снижение выбросов примерно на 17-94%.

"Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными локдаунами из-за пандемии коронавируса, внедрение экологических проектов на предприятиях в предлагаемые законодательством сроки не представляется возможным. По данным Госстата, в 2012-2015 годах объем производства металлургической продукции сократился более чем на треть и продолжает сохранять негативную тенденцию. В то время как экомодернизация предусматривает разработку долгосрочных инвестиционных планов", - указывает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.

Если новые нормативы не будут отсрочены, это приведет к остановке отдельных производственных процессов производства кокса и железорудного агломерата. Соответственно, эти ресурсы придется импортировать, что в итоге может негативно отразиться на конкурентоспособности украинских предприятий и состоянии платежного баланса Украины, прогнозируют в ЕВА.

"Существует риск, что поставщики из других стран смогут занять место украинских производителей на мировом рынке стали. В целом, по оценкам экспертов Комитета ассоциации, остановка производства кокса и железорудного агломерата в Украине может привести к сокращению ВВП на 12,9%, сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет на более чем 70 млрд гривен, потерю более чем 600 тысяч рабочих мест и сокращению экспорта на 25,6%", - перечисляет риски Ольга Бойко.

Также она напомнила, что в ЕС процессы экологической модернизации промышленности начались еще в начале 90-х годов и были в значительной степени профинансированы путем государственной помощи.

"Источниками финансирования этих мероприятий были, в частности: зарубежная помощь, государственная помощь путем поступлений от экологических платежей, государственная помощь путем переходных оплат, налоговые льготы, кредиты (банки, инвестиционные фонды), дотации из государственного бюджета и др. Так, начиная с 2000 года ЕС поддержал более 1000 проектов экологической модернизации предприятий на сумму 445 млрд евро", - перечисляет эксперт.

В Украине же, к сожалению, экомодернизация происходит исключительно путем самих предприятий. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить объектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если Минэкологии не отсрочит новые нормативы по выбросам, страну ждет масштабный промышленный кризис и закрытие предприятий, ведь у них нет денег на проведение масштабной модернизации.