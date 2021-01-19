Государственная компания «Центрэнерго» объяснила отсутствие угля на складах своих ТЭС просчетами Министерства энергетики при утверждении прогнозного баланса электрической энергии на 2020 год

Об этом говорится в сообщении компании.

«Из-за вероятных просчетов в планировании Прогнозного баланса электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на 2020 год, в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции ПАО «Центрэнерго» работали с максимальной нагрузкой, вытаскивая на себе энергосистему государства», - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.

В "Центрэнерго «пояснили, что по команде диспетчера НЭК» Укрэнерго" увеличили объем производства тока в ноябре-декабре 2020 года на 129-156% сверх объема Прогнозного баланса Министерства.

Соответственно компания была вынуждена дополнительно потратить 128-233 тыс. тонн угля за этот период.

"Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС «Центрэнерго» с 336 тыс. тонн по состоянию на 1 ноября до 40 тыс. тонн на 11 января», - пояснили в госкомпании.

Напомним, на прошлой неделе системный НЭК «Укрэнерго» предупредило о риске веерных отключений из-за критически низких запасов угля на государственных ТЭС «Центрэнерго».

В частности 15 января 6 из 9 энергоблоков Змиевской ТЭС были остановлены на аварийный ремонт из-за нехватки угля. С 18 января государственные ТЭС «Центрэнерго» частично перешли на потребление газа.