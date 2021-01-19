Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочинає справи щодо шести газопостачальних компаній через встановлення завищених цін на газ для населення

Про це йдеться на офіційному порталі АМКУ.

Дії ТОВ «Київоблгаз збут», ТОВ «Житомиргаз збут», ТОВ «Чернігівгаз збут», ТОВ «Черкасигаз збут», ТОВ Уманьгаз збут» та ДП «КиївГазЕнерджі» (надалі – компанії-відповідачі) містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольними (домінуючим) становищем на ринку. Це могло призвести до ущемлення інтересів споживачів, яке було б неможливим за умови існування значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився для населення, і споживач отримав право вибору постачальника. Зазначимо, що окрім згаданих шести компаній в територіальних межах тих же областей діяльність з постачання природного газу здійснюють й інші суб’єкти господарювання. Однак і надалі до 85% населення користуються послугами компаній-відповідачів у відповідних регіонах.

Наразі виявлено, що цінові пропозиції відповідачів-монополістів на природний газ для потреб населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40%. Наприклад, ціна газу у «Київоблгаз збут» була вищою за ціну, запропоновану «ГК «Нафтогаз України», на 2,54 грн за 1 м3 (38,52%). А різниця з цінами ТОВ «Мегаватт енерго» взагалі становила аж 43,41%: ця компанія пропонувала населенню куб газу дешевше на 2,76 грн.

Тобто з урахуванням цін, які формувались на ринку, вищезазначені товариства здійснювали постачання природнього газу для населення по економічно необґрунтованими (завищеними) цінами.

Подібні факти виявлені також і в інших регіонах України, дослідження по них вже завершуються територіальними відділеннями Комітету. У разі наявності інформації щодо можливих порушень з боку газопостачальних компаній, зокрема створення перешкод при зміні постачальника, просимо звертатися до міжобласних відділень АМКУ.

Довідково: наприклад засновником ТОВ «Київоблгаз збут» згідно реєстру є Акціонерне Товариство "Оператор газорозподільної системи "КИЇВОБЛГАЗ", а от 25% в цьому акціонерному товаристві належить за даними SMIDA станом на 2 кв. 2020 р. Акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Засновником ТОВ «Житомиргаз збут» є Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз», - 50,4367% якого належать ПАТ «Газтек» 91% акцій якого належить 4 оффшорним компаніям зареєстрованим на Кипрі.

Засновник у ТОВ «Чернігівгаз збут» - АТ «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз», 25% якого у НАК Нафтогаз України, а чуть більше 23% у ПАТ «Газтек» у якого все в оффшорах.