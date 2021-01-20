И. о. министра энергетики Юрий Витренко "забыл" задекларировать облигации государственного займа на 170 млн грн, которые получил в качестве премии от "Нафтогаза"
Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, передает Delo.ua.
"В декларации "облигаций" до сих пор нет. Это прямое и открытое нарушение подписанного Президентом в конце года закона, который должен был бы заставить чиновников декларировать состояние. Теоретически, такие "утерянные семейные сокровища" означают невозможность для Витренко-Джуниора занимать должность даже и. о. министра", - написал Голобуцкий.
Он также напомнил, что в Верховной Раде в ближайшее время должно состояться голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики, однако, учитывая представление недостоверных данных в декларации, он не должен быть назначен.
"Очень интересно будет посмотреть, как за Витренко будут голосовать депутаты, которые когда-то были антикоррупционными активистами. До окончания срока, который позволяет на законных основаниях исполнять обязанности министра, остались считанные дни. Вероятно, голосование состоится уже на этой неделе», - отметил Голобуцкий.
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Ранее СМИ сообщили, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко может потерять право занимать государственные должности из-за предоставления недостоверной информации в декларации о доходах. В частности, в поданной им электронной декларации нет ценных бумаг (ОВГЗ), которые он получил в качестве премии в конце 2020 года, стоимостью в 170 миллионов гривен.