Инициатива Министерства экономики и министерства инфраструктуры сократить срок эксплуатации специальных грузовых вагонов повлечет на рынке дефицит особого подвижного состава. Это может привести к срывам поставок продукции. Поэтому нужно смягчить требования, которые выдвигают Министерства. С таким призывом обратилась к главе Министерства экономики Игорю Петрашко Ассоциация "Укрметаллургпром" в своем открытом письме.

"Предельные сроки специализированных грузовых вагонов значительно ограничиваются. Это приведет к существенному сокращению их количества. Из эксплуатации будет выведено 1620 единиц окотышевозов, а это 34% доступного парка. Этот специализированный подвижной состав является остродефицитным. Трудно пополнить баланс выбывающих вагонов из - за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где такие вагоны могут быть использованы", - сказано в письме.

Дефицит специальных вагонов может привести к срывам отгрузки продукции. Поэтому в «Укрметалургпроме» просят Минэкономики дополнительно еще раз проработать вопрос предельных сроков для специализированных грузовых вагонов.

Еще одну угрозу, по мнению промышленников, несет изложена в проекте приказа требование обязательно осуществлять продление срока службы грузовых вагонов каждые три года, причем только после проведения капитального ремонта.

«Это несет в себе значительные риски длительного согласования технических условий, необходимых для проведения таких ремонтов (обычно ТУ для полувагонов выполняют на 10-11 лет). Это приведет к невозможности эксплуатации значительного количества подвижного состава, который будет находиться в пределах разрешенных предельных сроков. Целесообразнее было бы осуществлять продление срока службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) или капитального ремонта с продлением срока (КРП) сроком до 5 лет», - отмечают в Ассоциации.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось значительно сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, что привело бы к безумному дефициту почти всех видов грузовых вагонов.

Однако Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором собирался в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично.

Ранее президент Ассоциации "Укрвидтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.