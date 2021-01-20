«Укрзализныця» заинтересована в повышении грузопотока, чтобы увеличить доходы компании, потому не будет повышать тарифы на грузоперевозки. Об этом заявил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале Украина 24.

По его мнению, для повышения доходности УЗ необходимо наращивать грузопоток, а это невозможно сделать, если все время повышать тарифы на перевозки. Поэтому компания регулярно проводит консультации с бизнесом, чтобы быть для него предсказуемым партнером.

«Я хочу забрать у автомобилистов грузы для того, чтобы дороги, которые построятся, не убивались, а я получал дополнительный доход. Но я не смогу получить дополнительный доход и забрать эти грузы, повышая тарифы. Я должен быть на рынке востребован со своими тарифами. И мы сейчас, с самого первого дня моей работы в УЗ, организовали клуб грузоотправителей, с которыми ежемесячно собираемся и объясняем наши дальнейшие действия. Для того, чтобы мы были предсказуемыми и понятными для наших партнеров. И, таким образом, благодаря этому контакту мы и везем больше и получаем больше дохода», - объяснил Жмак.

Также, по его словам, УЗ необходимо прекратить субсидировать убыточные пассажирские перевозки за счет прибыльных грузовых, и избавиться от непрофильных активов.

«УЗ – это логистическая компания, компания, которая должна перевезти груз из пункта А в пункт В. Все остальное не является нашим профильным бизнесом. Поэтому говорить о том, что грузовые перевозки должны субсидировать пассажирские, неправильно. Также очень большое количество объектов непрофильных гуманитарных у нас на балансе - больницы, санатории, лагеря, детские железные дороги. Все это содержится благодаря грузоперевозкам», - рассказал Жмак.

Ранее Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году «Укрзализныця» будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.