В сети показали, на какую зарплату принимают врачей в одном из медучреждений Харькова

Как передает Politeka.net, скриншот вакансии опубликовали в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

"Подписана на сайт вакансий. Вот предложение пришло сегодня на эл.почту. Зарплата впечатляет. Вот такая ценность специалиста в Украине", - говорится в подписи к фото.

Так, врачу аллергологу и врачу пульмонологу предлагают зарплату в 3000 тысячи гривен.
Согласно условиям, медику предоставят полную занятость с ночными дежурствами.

В комментариях под постом украинцы высказали свое негодование увиденным, а многие даже усомнились в подлинность такой вакансии.

"Может там ошибка? Не может быть 3 тыс, если минималка выше", "На полставки получается! А работы как на две ставки!", "Как по мне, это унижение чести и достоинства человека с высшим мед образованием. Но коллеги идут в надежде получить доп доходы", "В Облздраве пусть повесят на видном месте это объявление - желающие точно найдутся", - писали под постом.

Напомним, что лекарства в Украине будут продавать по новым правилам, важное предупреждение Минздрава: «Нельзя будет…»

Как сообщала Politeka, в Нацслужбе здоровья рассказали, как выделяют 45 тысяч на каждого пациента, украинцы в недоумении.

Также Politeka писала, что правила работы магазинов, банков и аптек изменятся с 16 января, о чем надо знать: "Все обязаны..."

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