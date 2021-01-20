В сети показали, на какую зарплату принимают врачей в одном из медучреждений Харькова



Как передает



"Подписана на сайт вакансий. Вот предложение пришло сегодня на эл.почту. Зарплата впечатляет. Вот такая ценность специалиста в Украине", - говорится в подписи к фото. Как передает Politeka.net , скриншот вакансии опубликовали в Facebook-сообществе "Лікарі України разом"."Подписана на сайт вакансий. Вот предложение пришло сегодня на эл.почту. Зарплата впечатляет. Вот такая ценность специалиста в Украине", - говорится в подписи к фото.



Так, врачу аллергологу и врачу пульмонологу предлагают зарплату в 3000 тысячи гривен.

Согласно условиям, медику предоставят полную занятость с ночными дежурствами.