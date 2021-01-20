В сети показали, на какую зарплату принимают врачей в одном из медучреждений Харькова
Как передает Politeka.net, скриншот вакансии опубликовали в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
"Подписана на сайт вакансий. Вот предложение пришло сегодня на эл.почту. Зарплата впечатляет. Вот такая ценность специалиста в Украине", - говорится в подписи к фото.
Как передает Politeka.net, скриншот вакансии опубликовали в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
"Подписана на сайт вакансий. Вот предложение пришло сегодня на эл.почту. Зарплата впечатляет. Вот такая ценность специалиста в Украине", - говорится в подписи к фото.
Так, врачу аллергологу и врачу пульмонологу предлагают зарплату в 3000 тысячи гривен.
Согласно условиям, медику предоставят полную занятость с ночными дежурствами.
В комментариях под постом украинцы высказали свое негодование увиденным, а многие даже усомнились в подлинность такой вакансии.
"Может там ошибка? Не может быть 3 тыс, если минималка выше", "На полставки получается! А работы как на две ставки!", "Как по мне, это унижение чести и достоинства человека с высшим мед образованием. Но коллеги идут в надежде получить доп доходы", "В Облздраве пусть повесят на видном месте это объявление - желающие точно найдутся", - писали под постом.
"Может там ошибка? Не может быть 3 тыс, если минималка выше", "На полставки получается! А работы как на две ставки!", "Как по мне, это унижение чести и достоинства человека с высшим мед образованием. Но коллеги идут в надежде получить доп доходы", "В Облздраве пусть повесят на видном месте это объявление - желающие точно найдутся", - писали под постом.
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Как сообщала Politeka, в Нацслужбе здоровья рассказали, как выделяют 45 тысяч на каждого пациента, украинцы в недоумении.
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