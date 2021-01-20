Полиция задержала бывшего народного депутата Александра Жолобецкого

Все началось с того, что экс-политик выпивал в одном из заведений Николаева и пьяным уехал на авто. По звонку на 102 патрульные остановили машину.

Водитель из авто не выходил, а после короткой беседы с полицией пытался скрыться на машине, сообщают "Новости-N".

Патрульные догнали авто и заставили остановиться. После мужчина вышел из машины и представился. На предложение пройти тест на алкотестере "Драгер", Жолобецкий не согласился, отказался он также проехать и в нарколабораторию.

Экс-нардеп вел себя агрессивно. Он набросился с кулаками на патрульных. Возник конфликт, из-за чего копы надели на него наручники. Также во время стычки Жолобецкому разбили лицо.

С ним в авто ехала его жена. Их вместе доставили в местный райотдел полиции, где конфликт продолжился. Жолобецкий пытался уйти из здания участка, но его задержали, сказав, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Никакой вины за собой экс-нардеп не чувствует. С его слов, за руль он сел трезвым и пила спиртное только супруга. Он сказал, якобы полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на авто к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо.

В отношении Жолобецкого полиция составила три протокола об административных правонарушениях. Самым серьезным является протокол по статье 130 КУпАП – "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения".

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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