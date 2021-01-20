Государственная компания "Центрэнерго" из-за коррупционных схем и мошенничества осталась без угля, чем поставила от риск отключений электроэнергии всю страну.

Об этом заявил народный депутат Михаил Бондар (ЕС).

"Руководство" Центрэнерго " должно быть немедленно отправлено в отставку из-за попытки диверсии с отключением электроэнергии всей страны. Требую от НАБУ расследовать все факты мошенничества на «Центрэнерго», - отметил нардеп.

Бондарь возмутился тем, что в «Центрэнерго» обвинили в своем провале шахтеров, мол те не обеспечили их ТЭС углем.

"Насколько же цинично и безответственно это звучит от тех, кто едва не довел страну до катастрофы. Тем кто забыл, я напомню, чем занималось «Центрэнерго» летом прошлого года. Три месяца они активно сжигали природный газ и отказывались брать уголь из государственных шахт. Шахтеры месяцами не могли получить средства не то что на ремонт оборудования, нечем было платить зарплаты. 95% шахт несколько месяцев находиться в простое», - подчеркнул Бондарь.

Напомним, 15 января стало известно, что Системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о рисках отключений потребителей из-за отсутствия угля на государственных ТЭС «Центрэнерго».