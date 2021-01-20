Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеочередную проверку государственной «Центрэнерго» и других операторов ТЭС из-за критически низких запасов угля на складах.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на повестку дня заседания 25 января, передает "Энергореформа".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что проверки планируется провести на основании обращения НЭК «Укрэнерго» из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля.

В частности, на 19 января 2021 года запасы угля на станциях составляют всего 474 тыс. тонн, что пять раз ниже, чем на аналогичную дату 2020-го (2,375 млн тонн).

На всех 3 ТЭС «Центрэнерго» суммарно находится всего 22 тыс. т угля, что менее 5% от запасов на всех ТЭС страны.

«В таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных расходах 70-75 тыс. тонн хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период», - констатируют в «Укрэнерго».

В НЭК сообщили, что на 19 января в аварийных ремонтах находилось 16 ед. оборудования суммарной установленной мощностью 5,515 ГВт. Большинство из блоков на ТЭС государственной «Центрэнерго».

НЭК «Укрэнерго» обращает внимание, что недостаточное топливообеспечение ТЭС угрожает возникновением общесистемной аварии с угрозой отключения потребителей. НЭК уже был вынужден отдать команду на включение 18 января в работу блоков на

«Центрэнерго» на резервном виде топлива – природном газе и активировать аварийную помощь от ОЭС Беларуси.

Напомним, 15 января системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о рисках веерных отключений из-за нехватки угля на складах ТЭС государственной компании «Центрэнерго».

В «Центрэнерго» пояснили отсутствие угля на своих ТЭС «просчетами» Министерства энергетики, которое якобы неправильно рассчитало прогнозный баланс на 2020 г.