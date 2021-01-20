В Мариуполе от отравления газом погибла семья

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке ГСЧС Украины.

"19 января в 12 ч. 45 мин. в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь в частном жилом доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", — говорится в сообщении.

По данным полиции города Мариуполя, погибла семья — 43-летние супруги и 66-летняя женщина — мать мужчины.

Предварительно правоохранители квалифицировали происшествие как несчастный случай.



Спасатели предупреждают, что нарушение правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, неисправность электрического и газового оборудования - первопричины смертельных случаев на пожарах в частном секторе.



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