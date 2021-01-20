На Днепропетровщине мать задушила собственного ребенка из-за громкого плача

Как передает Politeka.net, вопиющие подробности рассказали в полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполоновка умер малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Как установили полицейские к смерти мальчика причастна его собственная мать.

"Я убила сына, задушила его ремнем, чтобы он успокоился и не плакал", - рассказал мать во время допроса.

19 января по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении убийства. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Трагический инцидент произошел 9 января. Мужчине не понравился плач ребенка и он бросил его на кроватку.

В результате мальчик ударился головой о спинку, что привело к получению тяжелых телесных повреждений, от которых малолетний умер.

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