Беспредел Кабмина и Нацкомиссии по энергетике в секторе возобновляемой энергетики и нежелание выполнять собственные обязанности по выплате долгов перед инвесторами привело к полной остановке инвестиций

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко.

"Если сказать просто, то на сегодня этот рынок практически остановился. Победные реляции Минэнерго о каких-то аукционах или, например, аукционах на балансирующую мощность – ну кто на них пойдет, на те аукционы, если инвесторы будут видеть, что только что бросили, прямо перед ними бросили, извините за такое слово, развели целый ряд инвесторов», - заявил Зинченко.

По его словам, специально привлеченный кредит в размере 10,3 млрд грн для выплаты долгов перед инвесторами в «зеленую» энергетику сейчас власть пытается перенаправить на коррупционные направления.

"Собственно этот государственный кредит, который был именно целевым, даже в пояснении к нему, пояснительных документах, которые подавались в эти три банки, которые выдали этот кредит, там четко прописывалось, что этот кредит по сути на погашение задолженности для зеленых. И поэтому получился такой очень неприятный конфликт", - пояснил Зинченко.

"Инвесторов, конечно, это возмущает. Я вам скажу от своего имени, в нашей небольшой электростанции 100 инвесторов, и это обычные украинцы, такие как я. Они, мягко говоря, недовольны. То есть, им это все очень не нравится. Как говорится, они задают вопросы, а как же так, у нас есть контракт. И эти вещи надо объяснять людям. Я не имею слов, как им объяснить", - добавил участник рынка.

Зинченко также отметил, что власти такими действиями ускоряют инвесторов до решения подать иски в международные арбитражи.

«Ближе к осени начнутся серьезные системные подачи в арбитраже, конечно, если власть не изменит свою политику», - добавил эксперт.

Ранее ЕБРР один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины обратился к председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату «зеленой» энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "гарантированному покупателю «руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании»Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступное источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.