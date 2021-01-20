Предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским стандартам и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников

Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера на своей странице в Facebook.



По словам депутата, Минэкологии предложило новые Технологические нормативы для агломерации и коксовых печей, которые противоречат европейским нормам.



«Предлагаемые Министерством новые ТН часто не соответствуют европейским нормативам согласно НДТМ. Отдельно:

- в связи с новыми ТН предельные выбросы NOx для коксовых печей должны составлять не более 500 мг / Н куб.м, тогда как европейские НДТМ позволяют уровень до 650 мг / Н куб.м для действующих производств;

- новые ТН устанавливают жесткие требования по выбросам СО, тогда как европейские НДТМ совсем не устанавливают ограничений по СО для агломерации и коксовых печей, не считая их значительными», - написал Магера.



По его мнению, Министерству стоило бы продлить действие действующих технологических нормативов до принятия комплексного законопроекта «О предотвращение, снижение и контроль промышленного загрязнения», который должен состояться в текущем году.



"Предложение бизнеса очень простое: давайте создадим прогнозируемое нормативное поле и продолжим текущие ТН до того момента, когда будут приняты справочники НДТМ в соответствии с законопроектом «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения», на которые все предприятия смогут ориентироваться в долгосрочной перспективе», - отметил Магера.



Он также обратил внимание, что у бизнес-общественности есть много вопросов к этому законопроекту от Минэкологии (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке. Ведь в нынешней редакции Этот документ создает условия для злоупотреблений со стороны чиновников.



«Законопроект в редакция Министерства значительно расширяет возможности для злоупотребления со стороны министерских чиновников, что, очевидно, и было целью авторов», - считает Магера, отметив, что, по его мнению, в настоящее время министерство вместо работы на защиту окружающей среды занимается экологическим популизмом.



"Экологический популизм - частое явление в политике. Но когда им занимается профильное Министерство, бизнес и граждане получают негативный сигнал о том, что улучшение состояния окружающей среды для екочиновників не цель, а процесс», - подытожил Магера.



Ранее свою резолюцию по сокращению нормативов выбросов, запланированное в Украине на 2021 год, предоставила европейская бизнес-ассоциация. Так, по оценкам экспертов Комитета Ассоциации, остановка производства кокса и железорудного агломерата в Украине может привести к сокращению ВВП на 12,9%, сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет на более чем 70 млрд гривен, потерю более чем 600 тысяч рабочих мест и сокращению экспорта на 25,6%. Поэтому ЕБА поддерживает инициативу Міндовкілля по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.



Ранее Сергей Магера заявил, что предприятия должны получить возможность тратить средства от экологического налога на екомодернізацію, поскольку в госбюджете эти деньги просто исчезают.