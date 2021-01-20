Министерство энергетики Украины предлагает пересмотреть Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок по вопросу реалистичности задач плана и замены старых генерирующих мощностей новыми экологическими.

Как сообщает Знай.юа, об этом заявил заместитель Министра энергетики Максим Немчинов на комитетских слушаниях по сокращению выбросов загрязняющих веществ в воздух в Украине.

«У нас есть предложения с точки зрения просмотра Нацплана по его реалистичности и замены определенных объемов генерирующей мощности более экологически чистыми. Нет смысла модернизировать старые энергоблоки, которые уже никогда не будут эффективными, вместо них необходимо строить новые – экологически чистые маневровые блоки», - сказал Немчинов.

Также замминистра добавил, что для реализации экологической модернизации Украина нуждается в €4,13 млрд.

Немчинов отметил необходимость четкого определения направлений и механизма финансирования в рамках эко-модернизации.

По словам заместителя, Минэнерго имеет 3 варианта механизмов финансирования экологической модернизации энергетического сектора, которые планирует в ближайшее время представить Кабинету министров.