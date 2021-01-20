В Госэкоинспекции подготовили ряд предложений законодательных и нормативно-правовых изменений для более эффективного противодействия выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.



Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.



"Государственная экологическая инспекция готова и в дальнейшем прилагать максимум усилий для реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок!

Во время парламентских слушаний в комитете по этому вопросу мы предоставили ряд предложений относительно того, как усовершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы наша работа была еще более эффективной», - заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что для этого нужно:

Принять законопроект 3091 «О государственном экологическом контроле». Он устраняет ряд преград на пути результативных проверок. Усиливает ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Устанавливает существенный штраф за недопуск инспектора. Убирает дублирование полномочий между различными государственными учреждениями.

Дополнить закон «Об охране атмосферного воздуха» статьей 11-1, где указываются основания для аннулирования разрешения на выбросы загрязняющих веществ ( это невыполнение предприятием обязательств по сокращению выбросов, отсутствие предусмотренных законодательством автоматизированных средств измерительной техники, недопуск ГЭИ до проверки).

В тот же закон внести изменения, которыми обязать устанавливать автоматизированные средства измерений на источниках выбросов для предприятий первой группы и установить ответственность за невыполнение этой нормы.

Принять законопроект 4167 " о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения». Он имплементирует Директиву 2010/75/ЕС о промышленных выбросах в украинское правовое пространство.

Обязать предпринимателя для получения нового разрешения на выбросы уже существующего производства предоставлять акт последней проверки по соблюдению требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

Глава ДЭИ отметил, что Госэкоинспекция уделяет приоритетное внимание борьбе с вредными выбросами в воздух.

«В 2020 году наши инспекторы побывали с проверками на мощных объектах предприятий ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», ММК им. Ильича, ООО «Коксовый завод «Новомет», Чао МК «Азовсталь», ПАО «Северодонецкое объединение «Азот», ООО «Евро-Реконструкция» и на многих других.

ДЭИ создала отдельное управление, специализирующееся на промышленном загрязнении.

На финишную прямую вышло обустройство офиса чистой окружающей среды в Кривом Роге, который сосредоточится на крупных предприятиях «Кривбасса».

В рамках территориальной реформы инспекции создан Приднепровский округ, в который входят территории с наибольшими загрязнителями», - детализировал Андрей Малеванный.

Он добавил, что в 2021 году ДЭИ будет контролировать еще и выбросы парниковых газов, это поможет снизить содержание СО2, метана, и других газов в атмосфере.