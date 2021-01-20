Academy DTEK подписала Меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального ООН в Украине. Как социально ответственная организация Academy DTEK ставит перед собой цель способствовать устойчивому развитию через обеспечение качественного образования на протяжении всей жизни.

Начиная новый этап в реализации стратегии, до 2030 Academy DTEK стремится способствовать появлению и развитию нового поколения управленцев в бизнесе и государственной сфере, которые сделают Украину предметом гордости каждого украинца. Цель устойчивого развития ООН №4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» — среди приоритетов Academy DTEK в социальном партнерстве.

«Любые глобальные изменения в обществе невозможны без соответствующей культуры и образования. К большому сожалению, за последние 5 лет в Украине сократилось количество взрослых людей, которые проходят образовательные курсы, несмотря на государственные цели повысить этот показатель. Доверие к государственному образованию также падает. Следовательно, образовательную функцию приходится продвигать общественному сектору и бизнесу, открывая доступ широким группам к лучшим мировым образовательным практикам», — отметила Татьяна Сахарук, генеральный директор Сети Глобального договора ООН в Украине.

«Мы системно реализуем образовательные проекты для талантливой молодежи, сотрудников, представителей бизнес-сообщества и государственного сектора, что способствует достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG», — подчеркнула Валерия Заболотная, ректор Academy DTEK.

Она отметила, что Academy DTEK стремится создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества.

ДТЭК придерживается принципов устойчивого развития и с 2007 года является участником Глобального договора ООН, в 2010 году компания вошла в альянс Глобального договора в Украине.

В 2020 году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

