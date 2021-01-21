20 января состоялось подписание Соглашения о межведомственное сотрудничество между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.

От Государственной службы финансового мониторинга Украины соглашение подписал председатель Госфинмониторинга, Игорь Борисович Черкасский, от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей-председатель комиссии, Иван Тарасович Рудый, об этом пишет пресс-служба ГСФМ.

Целью данного Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Принимая во внимание вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важной предпосылкой действенного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами.

В общем, в части внедрения мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей, Стороны договорились о:

- осуществление обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;

- осуществление обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющими взаимный интерес;

- осуществление совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц в соответствии с компетенцией Сторон.

Планируется, что сотрудничество не будет ограничиваться указанными в этом соглашении мерами, а будет развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.