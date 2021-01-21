На Закарпатье произошла авария на газопроводе



Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"От дежурного АО «Закарпатгаз», что ночью 21.01.2021 в 00:40 в результате наезда автомобиля на внешний переход газопровода (через реку), поврежден газопровод среднего давления Ду 50 мм сталь, по адресу: Тячевский район с. Терново, вул. Южинська перекресток Центральной", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады сейчас работают над устранением аварийной ситуации



На данный момент известно, что прекращено газоснабжение 250 абонентам жилого сектора.

Напомним, 9 января, в Полтавской области мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе рядом с автомобильной трассой Киев-Харьков.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что задрожали окна в домах в близлежащих селах.

Также очевидцы по дороге Киев-Харьков встретили много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

Позже пресс-служба АО "Лубныгаз" подтвердила аварию на магистральном газопроводе вблизи с. Калайдинцы.

Напомним, Мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались спасатели

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