На Закарпатье произошла авария на газопроводе
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"От дежурного АО «Закарпатгаз», что ночью 21.01.2021 в 00:40 в результате наезда автомобиля на внешний переход газопровода (через реку), поврежден газопровод среднего давления Ду 50 мм сталь, по адресу: Тячевский район с. Терново, вул. Южинська перекресток Центральной", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады сейчас работают над устранением аварийной ситуации
На данный момент известно, что прекращено газоснабжение 250 абонентам жилого сектора.
Напомним, 9 января, в Полтавской области мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе рядом с автомобильной трассой Киев-Харьков.
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Очевидцы рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что задрожали окна в домах в близлежащих селах.
Также очевидцы по дороге Киев-Харьков встретили много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.
Позже пресс-служба АО "Лубныгаз" подтвердила аварию на магистральном газопроводе вблизи с. Калайдинцы.
Напомним, Мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались спасатели
Как сообщала Politeka, мощный взрыв в отделении "ПриватБанка", что известно о пострадавших
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