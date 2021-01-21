Поставки российской электроэнергии в Украину – это элемент гибридной войны и правительство должно безотлагательно остановить импорт из России и Беларуси.
Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина24».
«Правительство должно запретить любой импорт. Правительству надо сконцентрироваться не на том, чтобы закупать в России электрическую энергию. Им надо строить энергетический мост с Европейским Союзом. Мы должны быть интегрированы в единую энергетическую европейскую систему. И вот тогда там будет полный, полноценный рынок и будет полная наша безопасность. А то, что сегодня происходит, я считаю, что это диверсия. И эта диверсия не прекращается", - заявил Гройсман.
По словам экс-премьера, задача России – это установить контроль над украинской энергосистемой, разрушив отечественную генерацию и угольную отрасль.
"Это вопрос контроля Украины, это гибридная война. Они заходят с энергетическими ресурсами – они начинают контролировать Украину. Этого невозможно допустить", - добавил бывший премьер.
Напомним, 3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. За этот период было закуплено почти 70 млн кВт часов на сумму около 100 млн грн.
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Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке. Тогда было закуплено более 1 млрд кВт часов.