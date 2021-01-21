В Днепре беременная женщина потеряла ребенка после избиения

О вопиющем инциденте сообщил "Днепр Оперативный".

По данным журналистов, на проспекте Мира мужчина избил беременную жену.

"В один из роддомов Днепра поступила женщина с телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж. Женщина находилась на 29 неделе беременности. В результате избиения плод замер. Все детали случившегося выясняются полицейскими", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мать задушила собственного ребенка из-за громкого плача.

"16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполоновка умер малолетний ребенок", - сообщили в полиции.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Как установили полицейские к смерти мальчика причастна его собственная мать.

"Я убила сына, задушила его ремнем, чтобы он успокоился и не плакал", - рассказал женщина во время допроса.







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