В 2021 году пенсии будут повышать несколько раз, но этих денег все равно недостаточно для нормальной жизни пенсионеров.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире «Знай24».

«В этом году есть несколько неприятных моментов. Прежде всего, те люди, которые ожидали, что в 60 лет станут пенсионерами, но не имеют стажа 28 лет, не смогут получить социальную пенсию и будут вынуждены ждать до 65 лет. Это новеллы законодательства, потому что до этого можно было мужчинам в 60 лет оформить пенсию, для женщин тоже поднимается пенсионный возраст», – рассказал он.

По его словам, в текущем году будет несколько повышений пенсий. С 1 января уже повысили пенсии некоторым категориям граждан.

«Обидно то, что минимальная пенсия составит 1800 грн и поднимется только на 100 грн в течение этого года. Это не те средства, которые нужны для нормальной жизни пенсионеров», – подчеркивает Цымбалюк.

Он добавил, что будет так называемое весеннее повышение пенсий на уровне инфляции, это будет 11% с марта этого года. Оно коснется всех пенсионеров.

«Будет две надбавки тем гражданам, которые достигли 80-летнего возраста, – это 500 грн ежемесячная доплата. И достигшим возраста 75+ будет 450 грн. Но, еще раз подчеркиваю, это не повышение пенсий, это, по-моему, такие манипуляции власти путем доплат», – считает политик.

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